YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Kültür Akademisi’ne büyük ilgi

Kültür Akademisi’ne büyük ilgi

BURSA HABERLERİ  | 17.02.2020 16:12 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Bursalı sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Kültür Akademisi Sanat Seminerleri birbirinden değerli konukları ağırladı.Kent tarihi ve Türk Mimarisi, şehir medeniyeti ilişkisi, hikayesi olan şehirler konuları ile start veren akademinin ilk konuğu yazar Servet Hocaoğulları oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Bursalı sanatseverler tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Kültür Akademisi Sanat Seminerleri birbirinden değerli konukları ağırladı.
Kent tarihi ve Türk Mimarisi, şehir medeniyeti ilişkisi, hikayesi olan şehirler konuları ile start veren akademinin ilk konuğu yazar Servet Hocaoğulları oldu. Bursa Musiki hayatında Tasavvuf Musikisinin önemini Tasavvuf Sanatçısı Veysel Bilen’in sunumuyla dinleyen sanatseverler, Tasavvuf Musikisinde Ney’in yeri ve icrası konusunu Neyzen A.Murat Bilgiç’ten dinledi.
Kültürün ve sanatın sivil akademisi olarak devam eden seminerler, Türk Halk Kültürü, Türk Müziği, Görsel Sanatlar, Mimari, Yazılı ve Sözlü Türk Edebiyatı, Kent tarihi ve Şehir Medeniyeti konularında sanatseverleri kültür yolculuğuna çıkarıyor.
Türk Halk Kültüründe Aşıklık Ozanlık Geleneği ise Yaşam Kültür Müzesinde Aşık Temel Turabî’nin katıldığı uygulamalı seminerle ele alındı. Türkçe Yazı Uzmanı ve Karigrafi Sanatçısı Hayri Tekgöz ise uygulamalı olarak sanatın inceliklerini sanatseverlerle paylaştı. Kültür Akademisi Kültür Sanat Seminerleri her Çarşamba - Perşembe 13.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz olarak Tayyare Kültür Merkezinde, müzik, şehir ve mimari, görsel sanatlar, Türk halk kültürü olmak üzere dört farklı sanat dalında alanında uzman akademisyen ve sanat uzmanların katılımıyla devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Kuşadasıspor’a 51 yıldır hizmet ediyor

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Buzlanan yolda kayan servis minibüsü kamerada

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Avladıkları yaban domuzlarını kepçeye asarak sergilediler

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Kalp çarpıntısı deyip geçmeyin

Aşçılık atölyesinde ustalar yetişiyor

Aşçılık atölyesinde ustalar yetişiyor

Bursa Namaz Vakitleri 17 Şubat Pazartesi

İmsak
06:25
Sabah
07:49
Öğle
13:23
İkindi
16:19
Akşam
18:47
Yatsı
20:06

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Şubat Pazartesi

Bursa Başak Eczanesi
Nilufer
Çağdaş Eczanesi
Nilufer
Çağlayan Eczanesi
Osmangazi
İksir Eczanesi
Yildirim
Saygılı Eczanesi
Yildirim
Selam Eczanesi
Osmangazi
Sobacıoğlu Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

Bu kamera patlamadan etkilenmiyor, kurşun geçirmiyor

CHP Bursa’da Başkan İsmet Karaca oldu

CHP Bursa’da Başkan İsmet Karaca oldu

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Eski futbolculardan Bursaspor’a destek

Böyle sapkınlık görülmedi

Böyle sapkınlık görülmedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.