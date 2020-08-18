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Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı yapıldı

KİLİS HABERLERİ  | 18.08.2020 16:02 | Son Güncelleme

Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen Nihat Ferah Kültür ve Sanat Merkezinin açılışını yapıldı.Nihat Ferah Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, IOM Bolge sorumlusu Rex Arnold Alamban tarafından gerçekleştirildi.Kilis Belediye Başkanı Bulut ile IOM Bolge sorumlusu Rex Arnold Alamban, yeni hazırlanan projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı yapıldı

Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından finanse edilen Nihat Ferah Kültür ve Sanat Merkezinin açılışını yapıldı.
Nihat Ferah Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen, IOM Bolge sorumlusu Rex Arnold Alamban tarafından gerçekleştirildi.
Kilis Belediye Başkanı Bulut ile IOM Bolge sorumlusu Rex Arnold Alamban, yeni hazırlanan projeler hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Projeler hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen bilgi verdi. IOM Bolge sorumlusu Rex Arnold Alamban ve beraberindeki heyet daha sonra Kilis Belediyesine ait Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezlerini gezerek, Maske üretim ile diğer faaliyetleri yerinde inceledi.

Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı yapıldı

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