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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Şırnak'ta aşure dağıttı

18.08.2021 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Çam, Şırnak'ta aşure dağıttı

ŞIRNAK ( AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Şırnak'ta vatandaşlara aşure dağıttı.

Aşure Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlik dualarla başladı.

Vatandaşlara ikram edilmek üzere hazırlanan aşureyi Çam'ın yanı sıra Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka dağıttı.

Şırnak'ta çok güzel ve farklı bir izlenim edindiğini söyleyen Çam, "Muharrem'in 10'undan dolayı bugün aşure dağıtacağız ve Kerbela şehitlerimizi anacağız. Rahmetle minnetle Hz. Peygamberin evladına, torunlarına yaşatılan o acı geceyi yad edeceğiz" dedi.

Vali Pehlivan da şunları kaydetti:

"Aşure bir yönüyle de pek çok tarihçinin ifade ettiği şekliyle Nuh'un gemisini de bize hatırlatıyor. Nuh'un gemisinin geçtiği topraklar malumunuz Kur'an-ı Kerim'de Cudi dağı olarak ifade ediliyor. Aşure yemeğinin de bu topraklardan ve Nuh'un gemisinden doğmuş olması aynı zamanda da Muharrem ayı vesilesiyle de kendi kültürümüze ve inanç içerisinde yayılması... Şırnak olarak hem duygularımızı paylaşmak hem de aşure ikramımızı gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldik."

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