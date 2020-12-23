Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan e-konferansta kültür ve sanatı anlattı:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kültür, sanatta dört tane kavram bulunduğunu, bunların korumak, kullanmak, yaşatmak ve çoğaltmak olduğunu belirtti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde Kariyer ve Marka Sohbetleri kapsamında, "Kültür ve Sanat ile Yereli Evrensele Taşımak" konulu e-konferansa düzenlendi.

Demircan, e-konferansta yaptığı konuşmada, kültür ve sanatın birbirinden farklı olmadığını belirterek, "Geçmişte ürettiğimiz ne varsa kültür diyoruz ama bugün dahi yaşarken üzerine koyduğumuz her yeni şeye de sanat diyoruz. Yaşam da bir sanattır." ifadesini kullandı.

Demircan, bir mimarın bina yapmadan önce eski eseri anlaması gerektiğini, o eski eserin de kültür olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Kültür, sanatta dört tane kavram vardır. Korumak, kullanmak, yaşatmak ve çoğaltmak. Bina üzerinden anlatayım, bir konağa, mimar bir genç geleceğe yönelik yeni yapılar yapacaksa eski eserlere bakmalı. Çünkü o toprakta, o coğrafyada hangi taş kullanılmış, hangi iklim özelliklerine göre katlar çıkılmış, giriş sofası, odaları mutlaka bir ihtiyaca taalluk ederek yapılmıştır. Onu korurken kullanma kaygısıyla anlarsa oradan anladığı ilhamla yeni tasarımlar yapsın ve o ruhu yaşatsın. Korumak ve kullanmak kültür, yaşatmak ve çoğaltmak da sanattır."