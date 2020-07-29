YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Giresun'da incelemelerde bulundu:

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Giresun'da incelemelerde bulundu:

GİRESUN HABERLERİ  | 29.07.2020 20:57 | Son Güncelleme

"Bakanlığımızın en büyük hedefi, geleneksel müşterilerini edindiği piyasalara güven vermektir"

GİRESUN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bakanlığın en büyük hedefinin, geleneksel müşterilerini edindiği piyasalara güven vermek olduğunu söyledi.

Demircan, Giresun Kalesi'ndeki incelemelerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yerel yöneticilerin heyecanla şehre artı değer katmak için bir dizi proje gerçekleştirdiğini dile getiren Demircan, bakanlık olarak yapılabilecekleri yerinde görmek ve süreci takip etmek için kente geldiklerini ifade etti.

Demircan, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının nereye evrileceği konusunda tereddütler yaşandığını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizm sektörünün bu süreçten çok olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının en büyük hedefinin, geleneksel müşterilerini edindiği piyasalara güven vermek olduğunu vurgulayan Demircan, sağlık anlamında iç güvenliği alarak sürecin nasıl yönetilebileceğine bakıldığına işaret etti.

Demircan, bu konuya odaklanıldığını, özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuya ilişkin dünya trendlerini çok iyi takip ettiğini söyledi.

Türkiye'nin önünün açık olduğunu belirten Demircan, "İnşallah yeni sürprizlerle karşılaşmayız ve bu trendimizi toparlayarak 2021'e varmış oluruz." dedi.

Demircan, Türkiye'nin her bölgesinin dünyadaki ayrı bir pazara hitap ettiğine dikkati çekerek, çok soğuk ülkelerden gelenlerin güney sahillerini, sıcak ülkelerden gelenlerin ise daha serin ve yeşil olduğu için Karadeniz'i tercih ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'nin her tarafının ayrı bir cennet olduğunu vurgulayan Demircan, "Önemli olan altyapısıyla, üstyapısıyla, servisiyle, hizmetiyle bunları verebilecek noktaya gelmiş olmak." diye konuştu.

Demircan, çok güzel tesislerin bulunduğu Karadeniz'de turizm bilincinin geliştiğini belirterek, bölgeye bir bütün olarak bakıldığında bu trendin özellikle de ulaşımla ilgili yatırımlarla çok daha iyiye gittiğini gördüklerini ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.

Giresun Adası, Hacı Miktat Camisi ve Giresun Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunan Demircan, Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nu, ardından da AK Parti Giresun İl Başkanlığını ziyaret etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Erzincan'da sıfır araç yüklü seyir halindeki tır yandı

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Denizli’de huzur ve güven operasyonları devam ediyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Kartepeliler’i bayram süresince eğlenceli etkinlikler bekliyor

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Giresun Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:13
Öğle
12:38
İkindi
16:33
Akşam
19:53
Yatsı
21:31

Giresun Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Çotanak Eczanesi
Merkez
Yeşim Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Keskin Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

GÜNCELLEME - Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor

GÜNCELLEME - Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

Giresun'da erkekler kadına şiddeti protesto etti

Giresun'da erkekler kadına şiddeti protesto etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.