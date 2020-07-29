Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Giresun'da incelemelerde bulundu:

GİRESUN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bakanlığın en büyük hedefinin, geleneksel müşterilerini edindiği piyasalara güven vermek olduğunu söyledi.

Demircan, Giresun Kalesi'ndeki incelemelerinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yerel yöneticilerin heyecanla şehre artı değer katmak için bir dizi proje gerçekleştirdiğini dile getiren Demircan, bakanlık olarak yapılabilecekleri yerinde görmek ve süreci takip etmek için kente geldiklerini ifade etti.

Demircan, dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının nereye evrileceği konusunda tereddütler yaşandığını, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de turizm sektörünün bu süreçten çok olumsuz etkilendiğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının en büyük hedefinin, geleneksel müşterilerini edindiği piyasalara güven vermek olduğunu vurgulayan Demircan, sağlık anlamında iç güvenliği alarak sürecin nasıl yönetilebileceğine bakıldığına işaret etti.

Demircan, bu konuya odaklanıldığını, özellikle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuya ilişkin dünya trendlerini çok iyi takip ettiğini söyledi.