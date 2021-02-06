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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Çukurca'yı ziyaret etti

06.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz Çukurca'yı ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret ederek kültürel ve turizm potansiyelini inceledi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile Çukurca ilçesini ziyaret eden Yavuz, Kaymakam Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar ve AK Parti İlçe Başkanı Zeki Derin ile ilçedeki kütüphane ve tarihi taş değirmeni ile 400 yıllık tarihi taş evlerinin bulunduğu alanı gezdi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, ardından geçtiği kaymakamlıkta gazetecilere yaptığı açıklamada, Çukurca'nın Urartulardan bu yana yerleşim yeri olarak kullanılan ve kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan önemli bir alan olduğunu söyledi. İlçede sosyal, ekonomik, kültürel ve turistik kalkınma anlamında kazandırılabilecek yerleri incelediklerini ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Valiliğimizin ve Kaymakamlığımızın girişimi ile Zap markası adı altında ilçedeki tarımsal ürünleri geliştirilmesi ve ticarileşmesi anlamanda kurulmuş olan markayı inceledik. Bu ilçemiz doğasıyla aslında çok kıymetli bir yer. Bence herkesin gelip burayı görmesi gerektiğini düşünüyorum."

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