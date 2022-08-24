Kültür ve Turizm Bakanlığı büyük zaferin destansı öyküsünü sahneye taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Büyük Taarruz destanının anlatıldığı, "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" projesini, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve İzmir'de sahneleyecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zafer'inin yıl dönümünde, 100 kişilik kadro ile hazırlanan "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" projesi, 4 ilde seyirciyle buluşacak.

Zübeyde Hanım'ın, oğlu Mustafa Kemal Paşa'ya zaferle dönmesini temenni ettiği son sözünün sahneye taşınacağı gösteride, düşmana ilk kurşunu sıkarak kurtuluşun fitilini ateşleyen Hasan Tahsin'den başlayarak ay yıldızlı bayrağı göğe çeken kahramanların 9 Eylül'de düşmanı denize döktüğü muhteşem zaferin öyküsü anlatılacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunca gerçekleşecek gösterinin ardından sanatçılar Fatih Erkoç ve Ahmet Baran, İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, "30 Ağustos Özel Konseri"nde aynı sahneyi paylaşacak.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 100'üncü yıl dönümü için Türk Tarih Kurumunca kapsamlı bir arşiv çalışmasıyla hazırlanan, cephede ve cephe gerisinde sürdürülen mücadeleye ışık tutan "Milletin Azmi" belgeseli de gösterilerde izleyicilerle buluşturulacak.

Bir kısmı ilk defa kullanılan fotoğraf ve video görüntüleri eşliğinde Büyük Taarruz öncesi yapılan hazırlıkları, Türk komuta heyetinin stratejik hamlelerini ve halkın mücadeleye katkılarını gözler önüne seren belgeselde, Türk taarruzu boyunca cephede yaşanan gelişmeler üç boyutlu haritalar üzerinden anlatılacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ulaşılan büyük zaferin anlatılacağı "Zafer Yolu 100. Yıl Son Söz" gösterisi ilk olarak Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde sahnelenecek.

Eserin gösteri programı şöyle:

Afyonkarahisar-Şuhut ilçe stadyumu 25 Ağustos 2022 saat 21.30

Kütahya-Belediye önü 27 Ağustos 2022 saat 21.30

Uşak-Atapark 28 Ağustos 2022 saat 21.30

İzmir-Gündoğdu Meydanı 30 Ağustos 2022 saat 20.15

