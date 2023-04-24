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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Malatya'da 1200 konteynerlik yaşam alanı kuruluyor

24.04.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da kurulumu süren Malet Geçici Konaklama Merkezi'nde tefrişatı tamamlanan 200 konteynere 815 afetzede yerleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimiyle, AFAD koordinasyonunda Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'ndeki 147 dönümde kurulan 1200 konteynerlik yaşam alanında, yemekhane, okul, kreş, cami, kütüphane, çamaşırhane, idari bina, sosyal market, depo ve oyun parkı da yer alıyor.

Bayramdan önce alanda yaklaşık 600 konteynerin kurulumu tamamlandı. Bu konteynerlerden eşyaları yerleştirilen 200'ünde ise 815 afetzede yaşamaya başladı.

Kurulumu tamamlanan diğer konteynerlere de tefrişatlarının yapılmasının ardından depremzedeler yerleştirilecek.

Mayısta kurulumu tamamlanması planlanan yaşam alanında yaklaşık 6 bin depremzedenin barınma ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

"YATAK ODASI TAKIMINDAN MUTFAK EŞYALARIMIZA KADAR HER ŞEYİMİZ DÜŞÜNÜLMÜŞ"

Çalışmaların tamamlandığı bölümdeki konteynere yerleştirilen depremzede Fethi Gönültaş, AA muhabirine, depremde evinin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Gönültaş, bir süre çadırda yaşadıktan sonra AFAD aracılığıyla Malet Geçici Konaklama Merkezi'ne yerleştirildiğini belirterek, "Bir haftadır buradayız. Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz yok. Yatak odası takımından mutfak eşyalarımıza kadar her şeyimiz düşünülmüş." dedi.

Böyle bir ortamla karşılaşacağını düşünmediğini dile getiren Gönültaş, "Çok memnunum, Allah devletimize zeval vermesin. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan ve Bakanımızdan Allah razı olsun. Önce çadırdaydık, şimdi konteynerdeyiz. İnşallah, buradan sonra da yeni yapılacak evlerimize geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İÇERİSİNİ VİLLA GİBİ DÖŞEMİŞLER"

Afetzede Mustafa Yeğin de depremde evinin yıkıldığını, bir süre köyde kaldıktan sonra 10 gün önce de ailesiyle Malet Geçici Konaklama Merkezi'ne geldiklerini söyledi.

Konteyner kentte bütün ihtiyaçlarının karşılandığına dikkati çeken Yeğin, "Buradan çok memnunuz. İçerisini villa gibi döşemişler. Bunu kendim yapmaya kalksam, en az 200 bin lira masraf etmem gerekirdi. Konteynerin her şeyi birinci sınıf kalitede yapılmış. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Allah razı olsun." diye konuştu.

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