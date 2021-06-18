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Kültür ve Turizm Bakanlığının "5 yıldızlı halk plajı" hizmeti yaygınlaştırılıyor

18.06.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turizmin yoğun yapıldığı yerlerde nitelikli ve verimli halk plajlarının oluşturulması için başlatılan proje kapsamında Antalya, Muğla ve İzmir'de Bakanlıkça hayata geçirilen halk plajlarına vatandaşlar kadar turistler de ilgi gösteriyor - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: - "Vatandaşımıza 5 yıldız ayarında plaj hizmeti sunuyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Dolasıyla bu tesislerin sayısını artıracağız" - Tatil için Eskişehir'den Antalya'ya gelen Gözde Bolu: - "Herkesin güzel tatil yapabileceği bir tesis olmuş. Bu kadarını beklemiyordum" - Giresunlu Yalçın Alim: - "Geçen yıl geldiğimde memnun kalmıştım. Bu sene de plajı tercih ettik"

AYŞE YILDIZ/SERVET TÜMER - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, turizm bölgelerine kurulan, vatandaşlar kadar turistlerin de ilgi gösterdiği mavi bayraklı ücretsiz halk plajları yaygınlaştırılıyor.

Turizmin yoğun yapıldığı yerlerde nitelikli ve verimli halk plajlarının oluşturulması için Bakanlığın başlattığı proje kapsamında, 2019'da Muğla'nın Bodrum ilçesinde ücretsiz halk plajı açıldı.

Aynı yıl İzmir'in Çeşme ilçesindeki Pırlanta Koyu'nda halk plajını hizmete sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı, geçen yıl da Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek ve Kadriye'de iki halk plajının açılışını gerçekleştirdi.

Talebin artması üzerine çalışmaları yoğunlaştıran Bakanlık, 4 Haziran'da Antalya'nın Manavgat ilçesi Ulualan mevkisindeki 700 metre sahil uzunluğuna sahip, 43 bin 607 metrekare alanda toplam 5 bin şezlong kapasiteli plajı faaliyete soktu.

Aynı gün Kemer ilçesi Çamvuya Mahallesi'nde yaklaşık 350 metre sahil uzunluğuna sahip 33 bin 261 metrekare alanda toplam 1500 şezlong kapasiteli "Kemer Çamyuva Halk Plajı"nın da açılışı yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi sahilinde, 400 metre sahil uzunluğuna sahip, 7 bin metrekare alanda 1000 şezlong kapasiteli plajın da hizmete açılmasıyla Bakanlığın halk plajı sayısı 7'ye yükseldi.

- "Çevreye duyarlı plajlar kuruyoruz"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AA muhabirine, hizmete sundukları halk plajlarıyla ilgili yoğun talep almaya başladıklarını söyledi.

Kar amacı gütmeden, yiyecek ve içecek dışında tüm hizmetleri ücretsiz sunduklarını belirten Alpaslan, "Vatandaşımıza nitelikli düzeyde, 5 yıldız ayarında plaj hizmeti sunuyoruz. Vatandaşımızın memnuniyeti bizi mutlu ediyor. Dolasıyla bu tesislerin sayısını artıracağız." dedi.

Turizmin çevresinden bağımsız yürütülebilecek bir konu olmadığına dikkati çeken Alpaslan, çevreye duyarlı plajlar kurduklarını anlattı.

Yatırımların sürdürülebilir olmasının önemine işaret eden Alpaslan, "Antalya bölgesinde başta caretta caretta olmak üzere doğal yaşamı da devam ettirecek her türlü tedbiri alarak yatırımlar yaptık. Engelli vatandaşlarımıza her türlü hizmeti sağlayacak alanlar oluşturduk. Mavi bayrak için titiz çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl bu sayıları artırarak, dünyada mavi bayraklı plaj sayısında birinci sıraya yerleşmek istiyoruz." diye konuştu.

- Halk plajını tatilciler de tercih ediyor

Belek Turizm Merkezi'ndeki halk plajından denize giren Gözde Bolu, tatil için Eskişehir'den geldiğini, tesisi görünce şaşırdığını dile getirdi. Bolu, "5 yıldızlı otel durumunda bir tesis. Yiyecek içecek fiyatları çok uygun. Herkesin güzel tatil yapabileceği bir tesis olmuş. Bu kadarını beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Giresun'dan tatile gelen Yalçın Alim ise "Geçen yıl geldiğimde memnun kalmıştım. Bu sene de plajı tercih ettik. Ailece konforlu tatil yapıyoruz." dedi.

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