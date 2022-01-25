YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Kulu-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı

Kulu-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı

25.01.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulu-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan güzergah güncel yol durumu paylaşımında, Konya'nın Kulu ilçesini Aksaray'a bağlayan kara yolunun trafiğe açıldığı, araç geçişlerine izin verildiği belirtildi.

Karayolları, belediye ve trafik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma TörenleriMevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Konya Namaz Vakitleri 26 Ocak Çarşamba

İmsak
06:28
Sabah
07:52
Öğle
13:07
İkindi
15:49
Akşam
18:13
Yatsı
19:32
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Emeklilerin zam farkı 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacak

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da geçirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.