Kulu-Aksaray kara yolu ulaşıma açıldı

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Kulu-Şereflikoçhisar-Aksaray yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan güzergah güncel yol durumu paylaşımında, Konya'nın Kulu ilçesini Aksaray'a bağlayan kara yolunun trafiğe açıldığı, araç geçişlerine izin verildiği belirtildi.

Karayolları, belediye ve trafik ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.



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