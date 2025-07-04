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Kulübünden resmi açıklama geldi! Yıldız futbolcu İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye saldırısında yaralanan Filistinli eski mili futbolcu Muhammed Fadl el-Li hayatını kaybettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Kulübünden resmi açıklama geldi! Yıldız futbolcu İsrail'in saldırısında hayatını kaybetti
Berker İşleyen

İsrail ordusunun geçen hafta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistin Megazi Hizmetler Kulübü'nün eski milli futbolcusu Muhammed Fadl el-Li hayatını kaybettiği öğrenildi.

"KAHRAMAN VE YILDIZ KAPTAN"

Kulübünden resmi açıklama geldi! Yıldız futbolcu İsrail in saldırısında hayatını kaybetti 1

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Li'nin, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nda bulunan ailesinin evine yönelik saldırısında ağır yaralandığı belirtildi. Kulübün "kahraman ve yıldız kaptanı" olarak anılan Li, aldığı yaralar nedeniyle yaşamını yitirdi.

MİLLİ TAKIMDA DA FORMA GİYMİŞTİ

Kulübünden resmi açıklama geldi! Yıldız futbolcu İsrail in saldırısında hayatını kaybetti 2

Megazi Hizmetler Kulübü'nde futbol kariyerini sürdüren Li, geçmişte Filistin milli takımında da forma giymişti.

Filistin Futbol Federasyonu, bir gün önce de Gazze'de birçok kulüpte oynayan futbolcu Mustafa Ebu Amira'nın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Federasyonun 29 Haziran raporuna göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da sürdürdüğü saldırılarda, çeşitli spor dallarında 785 sporcu ve idareci yaşamını yitirdi.

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Filistin son dakika
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