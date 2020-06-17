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Kulu’da arpa hasadı başladı

KONYA HABERLERİ  | 17.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde arpa hasadına başlandı.Kulu’ya bağlı Tuzyaka Mahallesinde İlhan Tuncer’e ait Tuz Gölü kıyılarındaki arpa ekili tarlada biçerdöver ile 2020 yılının ilk arpa hasadı gerçekleştirildi.

Konya’nın Kulu ilçesinde arpa hasadına başlandı.
Kulu’ya bağlı Tuzyaka Mahallesinde İlhan Tuncer’e ait Tuz Gölü kıyılarındaki arpa ekili tarlada biçerdöver ile 2020 yılının ilk arpa hasadı gerçekleştirildi. İlk hasada, Kulu İlçe Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk ile mahalleliler de katıldı. Hasatta bir taraftan da saman makineleri biçerdöverin ardından biçilmiş ekin saplarını toplayıp saman haline dönüştürdü. İlçenin değişik yerlerinde ekili arazilerde hasat çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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