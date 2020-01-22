YURTHABER
  4. Kulu’da uyuşturucu ve madde bağımlılığı toplantısı

Kulu’da uyuşturucu ve madde bağımlılığı toplantısı

KONYA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:58 | Son Güncelleme

Konya’nın Kulu ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.Uyuşturucu ve madde bağımlılığının azaltılması amacıyla düzenlenen ve kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantı Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kulu’da uyuşturucu ve madde bağımlılığı toplantısı

Konya’nın Kulu ilçesinde uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile ilgili koordinasyon toplantısı yapıldı.
Uyuşturucu ve madde bağımlılığının azaltılması amacıyla düzenlenen ve kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantı Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıyla, başta madde bağımlıları ve uyuşturucu kullananlar olmak üzere okullarda ve mahallelerde meydana gelebilecek sorunların ortadan kaldırılması ve titizlikte mücadele edilmesi hedefleniyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarının da destek verdiği toplantıya, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkan Vekili Mehmet Atakan, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Teğmen Ahmet Kılıç, Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Erkılıç, Hastane Başhekimi Mustafa Önder Gönen, Müftü Muhsin Yıldız, Kulu Meslek Yüksek Okulu Müdür vekili Selçuk Köylüoğlu, Milli Eğitim Müdür vekili
Zafer Yiğiter, İlçe Gıda ve Hayvancılık Tarım müdürü Ali Uysal da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki... Kubilay Aka'nın mesajlarını ifşa etmişti! Öyle pozlar vermiş ki...
Selçuklu’dan Sıfır Atık Projesine Tekstil Atık Kumbarasıyla destekSelçuklu’dan Sıfır Atık Projesine Tekstil Atık Kumbarasıyla destek
Öğrenciler tatili bilim kampında geçiriyorÖğrenciler tatili bilim kampında geçiriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Kırıkkale Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevine başladı

Kırıkkale Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevine başladı

Konya Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:30
Sabah
07:55
Öğle
13:06
İkindi
15:45
Akşam
18:08
Yatsı
19:27

Konya Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Canbulat Eczanesi
Karatay
Poçan Eczanesi
Karatay
Akdemir Eczanesi
Selcuklu
Başkent Eczanesi
Selcuklu
Nazar Eczanesi
Selcuklu
Özçelik Eczanesi
Selcuklu
Tanyeli Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Öztürk’ten yeni yıl değerlendirmesi

Başkan Öztürk’ten yeni yıl değerlendirmesi

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

MHP’den flaş 'sağlık personeli' teklifi

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Konyaspor Kulübünden Aykut Kocaman'a destek açıklaması:

Beyşehir Ilçe Tarım Komisyonu Toplandı

Beyşehir Ilçe Tarım Komisyonu Toplandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.