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Kuluncak’ta dükkanlara güzel görünüm

MALATYA HABERLERİ  | 30.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde dükkanlar tadilat yapılıp boyanarak güzel görünüme kavuşturuluyor.Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, İlçe merkezinde bulunan dükkanların restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Daha önce ilçe merkezimizde bulunan eski metruk binaların yıkımını gerçekleştirdik.

Kuluncak’ta dükkanlara güzel görünüm

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde dükkanlar tadilat yapılıp boyanarak güzel görünüme kavuşturuluyor.
Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, İlçe merkezinde bulunan dükkanların restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Daha önce ilçe merkezimizde bulunan eski metruk binaların yıkımını gerçekleştirdik. Bugün ise Kuluncak ilçemize yakışmayan görünümü ortadan kaldırmak için çalışmalarımıza hız verdik. Dükkanların tadilatı yapılıp boyanarak güzel görünüme kavuşturuluyor” ifadelerine yer verdi.
Cengiz, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizi daha modern bir hale getirmek için çalışmalarımıza aralıksız olarak devam ediyoruz” diye konuştu.

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