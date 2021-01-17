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Kuluöztürk, “Sağlıkçı olmanın karşılığı yoksulluk sınırının altında yaşamak olmamalı”

17.01.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Kuluöztürk, “Sağlıkçı olmanın karşılığı yoksulluk sınırının altında yaşamak olmamalı”

Sağlık çalışanlarının korona virüse karşı ortaya koydukları mücadeleyle destan yazdıklarını belirten Başkan Kuluöztürk, sağlıkçıların maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının korona virüse karşı ortaya koydukları mücadeleyle destan yazdıklarını belirten Başkan Kuluöztürk, sağlıkçıların maaşlarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi. Sağlıkçıların salgın sürecinde başka hayatları kurtarmak için kendi hayatlarını feda ettiklerini hatırlatan Kuluöztürk, buna rağmen kamudaki en düşük maaşı sağlıkçıların almasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Artık üvey evlat muamelesi görmek istemediklerini vurgulayan Kuluöztürk, “Türkiye’de sağlıkçı olmanın karşılığı yoksulluk sınırının altında yaşamak olmamalı” diye konuştu.

“Enflasyon farkı gerçeği yansıtmıyor”
Açıklanan enflasyon farkıyla sağlık çalışanlarının bir kez daha hayal kırıklığı yaşadığına değinen Kuluöztürk, salgın sürecinde kamuda en fazla yıpranan kesimin sağlıkçılar olduğunu, verilen sözlerin tutulmaması nedeniyle en çok hüsrana uğrayanların da sağlıkçılar olduğunu ifade etti. Toplu sözleşme görüşmelerinde kendilerine diretilen enflasyon farkı uygulamasına atıfta bulunan Kuluöztürk, “Her toplu sözleşmede sıfır zam alıyoruz. Sağlık çalışanlarının zammını enflasyon farkı değil, masa belirlesin. Açıklanan enflasyon farkıyla çarşı-pazarın enflasyonu arasında dağlar kadar fark var. Doğalgazdan elektriğe, emlak vergisinden motorlu taşıtlar vergisine kadar her alanda zamların geldiği bir 2021’e başladık. Enflasyon yüzde 14,6 açıklanırken sadece gıda enflasyonundaki artış yüzde 21’in üzerine çıktı. Ayın 15’inde maaşlarını çeken sağlıkçılarımız ay sonunu nasıl getiririm endişesiyle yaşamaktan kurtarılmalıdır” şeklinde konuştu.

“Sesimizi duyun”
Sağlık çalışanlarının umutsuzluğa mahkum edildiğini söyleyen Kuluöztürk, “Aylarca izin kullanmadan çalıştık. Sevdiklerimizden ayrı kaldık. Enfekte olduk, yaşam savaşı verdik. Onlarca sağlıkçımız hayatını kaybetti. Karşılığında en çok mesaiyi biz yaptık, en düşük memur maaşını aldık, en çok vergiyi biz verdik. Kamunun üvey evlatları olduk. Verdiğimiz emeğin maddi ve manevi karşılığını beklemeden yaşamamız bizlere diretildi. ‘Hakkınız ödenmez’ dendi, alkışlardan öteye geçilmedi. Emek verdik, can verdik karşılığını bulamadık. Tüm bunlar olurken bir de dönmeyen döner sermaye üzerinden çift maaş alıyoruz algısına maruz bırakıldık. Parça parça ödemelerden, verilen sözlerin tutulmamasından bıktık. Seyyanen bin TL zam istiyoruz. Parça parça ödeme değil tek kalem maaş istiyoruz. Asgari ücretin biraz üzerindeki maaşların sağlıkçılara reva görülmemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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