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G.Saray'ın alternatif forması da ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'de ve Avrupa'da birçok takımın yeni sezonda giyeceği formalar sosyal medyada ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın alternatif forması da belli oldu.

İşte 2019/20 sezonunda bazı kulüplerin giyeceği formalar...

Kulüplerin yeni sezon formaları (2019-2020)

Atletico Madrid - Ev sahibi forması

Atletico Madrid - Ev sahibi forması

Atletico Madrid - Deplasman forması

Atletico Madrid - Deplasman forması

Atletico-Madrid - Alternatif forma

Atletico-Madrid - Alternatif forma

Atletico Madrid - Maç önü forması

Atletico Madrid - Maç önü forması

Galatasaray - Ev sahibi forması

Galatasaray - Ev sahibi forması

Galatasaray - Deplasman forması

Galatasaray - Deplasman forması

Galatasaray - Alternatif forma (Galatasaray’ın yeni alternatif forması rengini 90’ların sonunda sıkça giyilen gri/füme tonlarından, desenini ise 99-00 sezonu iç saha formasındaki parçalı formundan alıyor.)

Galatasaray - Alternatif forma (Galatasaray’ın yeni alternatif forması rengini 90’ların sonunda sıkça giyilen gri/füme tonlarından, desenini ise 99-00 sezonu iç saha formasındaki parçalı formundan alıyor.)

Galatasaray - Maç önü antrenman forması

Galatasaray - Maç önü antrenman forması

Chelsea - Ev sahibi forması

Chelsea - Ev sahibi forması

Chelsea - Deplasman forması

Chelsea - Deplasman forması

Chelsea - Alternatif forma

Chelsea - Alternatif forma

Chelsea - Maç önü forması

Chelsea - Maç önü forması

Inter - Ev sahibi forması

Inter - Ev sahibi forması

Inter - Deplasman forması

Inter - Deplasman forması

Inter - Alternatif forma

Inter - Alternatif forma

Inter - Maç önü forması

Inter - Maç önü forması

Roma - Ev sahibi forması

Roma - Ev sahibi forması

Roma - Deplasman forması

Roma - Deplasman forması

Roma - Alternatif forma

Roma - Alternatif forma

Roma - Maç önü forması

Roma - Maç önü forması

Tottenham - Ev sahibi forması

Tottenham - Ev sahibi forması

Tottenham - Deplasman forması

Tottenham - Deplasman forması

Tottenham - Alternatif forma

Tottenham - Alternatif forma

Tottenham - Maç önü forması

Tottenham - Maç önü forması

Barcelona - Ev sahibi forması

Barcelona - Ev sahibi forması

Barcelona - Deplasman forması

Barcelona - Deplasman forması

Barcelona - Alternatif forma

Barcelona - Alternatif forma

PSG - Ev sahibi forması

PSG - Ev sahibi forması

PSG - Maç önü forması

PSG - Maç önü forması

Boca Juniors - Ev sahibi forması

Boca Juniors - Ev sahibi forması

Manchester United - Deplasman forması

Manchester United - Deplasman forması
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Kulüplerin yeni sezon formaları (2019-2020)

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