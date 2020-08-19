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Kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.08.2020 10:57 | Son Güncelleme

Yeşilay Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamada, kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği belirtildi.Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesindeki danışmanlık alanlarına kumar bağımlılığını da ekledi.

Yeşilay Tekirdağ Şubesinden yapılan açıklamada, kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceği belirtildi.
Yeşilay, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bünyesindeki danışmanlık alanlarına kumar bağımlılığını da ekledi. Tütün, alkol, madde, teknoloji bağımlılarına ve yakınlarına, ücretsiz psikolojik ve sosyal hizmet desteği veren YEDAM’lara artık kumar bağımlıları ve yakınları da başvurarak danışmanlık alabilecek. Tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan YEDAM ekibi, arayan kişilere bağımlılık konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık hizmetlerini sunacak.
Kumar bağımlılığını faaliyet alanlarına ekleyen şubelerden birinin de Tekirdağ YEDAM olduğunu belirten Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı şunları söyledi:
“Yeşilay olarak bir asırdır bağımlılıklarla mücadelemizi sürdürüyor; Tekirdağ YEDAM bünyesinde de bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere ve yakınlarına danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bugüne kadar bu hizmetlerimizden tütün, alkol ve madde bağımlılığı bulunan kişiler yararlanabiliyordu ancak artık danışmanlık alanlarımız arasına kumar bağımlılığını da eklemekten memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi bağımlı kişilere bağımlılıklarından kurtulmaları ve tekrar başlamamaları için yöntemler öğretmek için elimizden geleni yapacağız. Öfke kontrolsüzlüğü, kaygı gibi ruhsal sorunlar yaşıyorsa bunların düzelmesi için psikolojik destek vereceğiz. Nasıl davranmaları gerektiği konusunda ailelerini de bilgilendireceğiz. Bu konuda sorun yaşayanları merkezimize başvurmaya davet ediyoruz.”

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