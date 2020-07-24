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Kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık hizmeti

EDİRNE HABERLERİ  | 24.07.2020 11:42 | Son Güncelleme

Edirne’de bireylere ücretsiz psikososyal destek veren Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi, alkol-madde ve tütün bağımlılığından sonra kumar bağımlılığında da danışmanlık hizmetine başladı.Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç yaptığı açıklamada, “Yeşilayımız yüzüncü yılına girerken Türkiye’de bağımlılıkla mücadele politikalarına yön veren, dünyada da bağımlılık alanında söz sahibi bir konuma ulaşmıştır.

Kumar bağımlılarına ücretsiz danışmanlık hizmeti

Edirne’de bireylere ücretsiz psikososyal destek veren Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi, alkol-madde ve tütün bağımlılığından sonra kumar bağımlılığında da danışmanlık hizmetine başladı.
Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç yaptığı açıklamada, “Yeşilayımız yüzüncü yılına girerken Türkiye’de bağımlılıkla mücadele politikalarına yön veren, dünyada da bağımlılık alanında söz sahibi bir konuma ulaşmıştır. Bugün hepimizin bildiği gibi dünyanın ve ülkemizin en büyük sorunlarının başında bağımlılıklar geliyor. Yeşilay olarak bu soruna çözüm üretmek, bağımlı ve yakınlarına umut olmak için ülkemiz genelinde Yeşilay Genel Merkezimiz tarafından 2016 yılında hayata geçirilen YEDAM’larımızın sayısı bugün itibarıyla 44’e ulaştı. YEDAM’lardan birisi de Edirne ilimizde hizmet vermekte olup, amacımız Yeşilay Danışmanlık Merkezinde bağımlılıklar alanında psikososyal hizmet desteği vermektir. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde görev yapan psikolog, sosyal hizmet uzmanı, iyileşme danışmanı, spor eğitmeni, halkla ilişkiler uzmanı çalışanlarımızla bağımlı bireylerin ailelerinin sorunlarına çare üretmek ve evlerine huzur getirmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Psikososyal destek, bağımlılık tedavisinin önemli bir parçası. Bu şekilde sürecin başarısını yükseltiyoruz” dedi.
Bilgiç, “Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz alkol-madde ve tütün bağımlılığı alanından sonra kumar bağımlılığı alanında da danışmanlık hizmetine ve müracaatçı kabulüne başladığını bildirmek istiyorum. Bu konuda desteğe ihtiyacı olan kişiler 444 79 75 numaralı danışma hattımızı arayabilirler. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum; Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde gerçekleştirilen başvurular kapsamındaki tüm süreçler gizlilik esasına göre yapılıyor. Arama aşamasından başlayarak, yüz yüze iletişim aşamasına kadar gerçekleştirilen görüşmeler tamamıyla ücretsiz olup, müracaatçıların bilgileri kimseyle hiçbir suretle paylaşılmazken, danışanın siciline işlenmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmuyor” diye konuştu.

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