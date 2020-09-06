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Kumar operasyonunda 15 kişiye 45 bin lira ceza

BOLU HABERLERİ  | 06.09.2020 18:06 | Son Güncelleme

Bolu’da, polis ekiplerinin 2 kahvehane ve 1 iş yerine yaptıkları kumar operasyonunda 15 kişiye toplam 45 bin lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan 2 kahvehane ve 1 iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bolu’da, polis ekiplerinin 2 kahvehane ve 1 iş yerine yaptıkları kumar operasyonunda 15 kişiye toplam 45 bin lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan 2 kahvehane ve 1 iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan 1 iş yeri ile Büyük Cami ve Sümer Mahallelerindeki 2 kahvehaneye operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında iş yeri ve kahvehanelerde kumar oynarken yakalanan 13 kişi ve kahvehane sahibi 2 kişiye toplam 45 bin lira para cezası kesildi.

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