YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Kumar oynatan mekanda suçüstü

Kumar oynatan mekanda suçüstü

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.02.2020 09:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen mekanlara yönelik denetimlerde bir kıraathaneye de suçüstü yapıldı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, para karşılığında kumar oynandığını tespit ettiği iş yerine ‘kumar oynatmak’ gerekçesiyle tutanak yaptılar.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen mekanlara yönelik denetimlerde bir kıraathaneye de suçüstü yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, para karşılığında kumar oynandığını tespit ettiği iş yerine ‘kumar oynatmak’ gerekçesiyle tutanak yaptılar. Kumar oynayan kişilere ise ‘kumar oynamak’ suçundan kişi başı bin 250’şer TL’den cezai işlem uygulandı.
Tutanak üzerine Muratlı Kaymakamlığı’nın kararı doğrultusunda belediye ekipleri tarafından mühürlenerek, iş yeri 10 gün süreyle ticaretten men edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Balıkesir’de polis okul uygulaması yaptı

Balıkesir’de polis okul uygulaması yaptı

Bağcılar İstanbul’un en büyük 3. ilçesi oldu

Bağcılar İstanbul’un en büyük 3. ilçesi oldu

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Gaziantep’te internet kafe ve oyun salonlarına denetim

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:10
Öğle
13:29
İkindi
16:12
Akşam
18:37
Yatsı
19:59

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Esra Eczanesi
Cerkezkoy
Ayan Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Şengül Eczanesi
Kapakli
Şahin Eczanesi
Malkara
Sağlık Eczanesi
Marmaraereglisi
Karaevli Eczanesi
Suleymanpasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

Malkara ilçe av komisyon kararları belirlendi

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Aykırı faaliyet gösteren işletmelere 1 yılda 10 milyon 693 bin 410 TL ceza

Belediye personeline maaş dopingi

Belediye personeline maaş dopingi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Halk ve Güvenlik Toplantısı icra edildi

Çorlu Muhacir Evi Müzesi açıldı

Çorlu Muhacir Evi Müzesi açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.