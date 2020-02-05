Kumar oynatan mekanda suçüstü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde kumar oynatıldığı tespit edilen mekanlara yönelik denetimlerde bir kıraathaneye de suçüstü yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesinde faaliyet gösteren bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube ekipleri, para karşılığında kumar oynandığını tespit ettiği iş yerine ‘kumar oynatmak’ gerekçesiyle tutanak yaptılar. Kumar oynayan kişilere ise ‘kumar oynamak’ suçundan kişi başı bin 250’şer TL’den cezai işlem uygulandı.

Tutanak üzerine Muratlı Kaymakamlığı’nın kararı doğrultusunda belediye ekipleri tarafından mühürlenerek, iş yeri 10 gün süreyle ticaretten men edildi.

