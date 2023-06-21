YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Kumar oynatıp borçlandıran, ardından faizle para veren 3 şüpheli yakalandı

Kumar oynatıp borçlandıran, ardından faizle para veren 3 şüpheli yakalandı

21.06.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Tarsus ilçesinde tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, önce kumar oynatıp borçlandıran, ardından faizle para veren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde tefecilik yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, kurmuş oldukları Ç.Y. isimli dernek lokalinde kumar oynatmak suretiyle vatandaşları borçlandırarak faiz karşılığında para veren, daha sonra senet imzalatan, ardından da senetler hakkında icra takibi başlatan 4 şahsın olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen lokale ve şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Y.K., F.M.D. ve T.S.’yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 21 boş senet ile borçlu bilgilerinin bulunduğu defter ve not kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Tespit edilen 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otoyolda yolcu otobüsü yandıOtoyolda yolcu otobüsü yandı
Bursa ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandıBursa ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
İzmir'de bir kişi silahla öldürüldüİzmir'de bir kişi silahla öldürüldü
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 21 Haziran Çarşamba

İmsak
03:31
Sabah
05:16
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:11
Yatsı
21:48

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Çarşamba

Aydincik eczanesi
Aydincik
Demir eczanesi
Toroslar
Çelik eczanesi
Tarsus
Silahtaroglu eczanesi
Yenisehir
Çağdaş eczanesi
Silifke
Zeynep eczanesi
Toroslar
Deniz eczanesi
Erdemli
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Sevgilisinin kocasından kaçtı! 12. kattan sarktı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.