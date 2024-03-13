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  4. Kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı: 25 bin lira ceza kesildi

Kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı: 25 bin lira ceza kesildi

İHA İHA
13.03.2024 13:52
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Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde saha çalışması gerçekleştiren polis ekipleri kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri saha çalışmaları sırasında bir iş yerinde 4 kişinin kumar oynadığını fark etti. Bunun üzerine masada bulunan bin 200 TL ve 104 oyun kağıdına el konuldu.

İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ayrıca kumar oynayan 4 kişiye toplam 25 bin 700 lira para cezası kesilirken günün nöbetçi Cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda iş yeri sahibi İ.B. isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı.

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