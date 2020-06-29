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Kümese giren yılan korkuttu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 29.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin bahçesindeki tavuk kümesine giren yılan korkuya neden oldu.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Girne Mahallesinde ikamet eden Hacı Karakuş’un evinin bahçesinde bulunan tavuk kümesine yılan girdi.Kümeste yavrularını korumaya çalışan tavuğun ses çıkarmasıyla yılanı gördüğünü belirten Hacı Karakuş, “Bahçede bulunan kümesin etrafını temizlemek için bahçeye çıktım.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir evin bahçesindeki tavuk kümesine giren yılan korkuya neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Girne Mahallesinde ikamet eden Hacı Karakuş’un evinin bahçesinde bulunan tavuk kümesine yılan girdi.
Kümeste yavrularını korumaya çalışan tavuğun ses çıkarmasıyla yılanı gördüğünü belirten Hacı Karakuş, “Bahçede bulunan kümesin etrafını temizlemek için bahçeye çıktım. Tavuk ve civcivlerin ses çıkarması üzerine kümese dönüp baktığımda, siyah bir yılanın kümese girdiğini gördüm. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. Ekipler hızlıca eve gelip büyük uğraşlar sonucunda evin balkonunun altındaki tahtaların arasına giren yılanı etkisiz hale getirdi. Yılanın etkisiz hale gelmesi ile ailece rahat bir nefes aldık" dedi.
Yılan itfaiye ekiplerince bir poşete konularak götürüldü.

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