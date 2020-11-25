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Kumluca’da KADES anlatıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.11.2020 14:46 | Son Güncelleme

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ilçenin Cumhuriyet Meydanına stant kuruldu.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ilçenin Cumhuriyet Meydanına stant kuruldu. Kadın Acil Destek Uygulaması olan KADES dağıtılan broşürlerle anlatıldı.
Standı Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz, İlçe Müftüsü Hacı Kahraman, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Mehmet Sülekoğlu, İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı Kadına Şiddeti Önleme Birim Temsilcileri, Kumluca Belediye Meclis Üyesi Rabia Demir ziyaret etti.
Kumluca’nın kadına şiddeti önleme konusunda iyi bir durumda olduğunu ifade eden Kaymakamı Uğur Kolsuz, “Ama biz ilçemizde 1 tane bile kadına şiddet konusu yaşanmasını istemiyoruz. Sıfır olsun istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ayrıca, salgınla mücadelemiz hızla devam ediyor. Hep birlikte mücadele ederek salgını sona erdireceğiz. Salgını sona erdiğimizde kadına şiddeti önlemek için daha çok mücadele etme zamanımız olacak. Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) diye bir uygulamamız var. Bu uygulamanın yaygın kullanımını sağlamamız gerekiyor. Bunun için basın kuruluşlarından da destek bekliyoruz. Kadına şiddeti sıfırlamak için hep birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

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