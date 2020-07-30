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Kupada maçın ardından

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.07.2020 00:34 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut: "İstemediğimiz bir sonuç oldu. İlk golü atan takımının kupayı kazanacağı bir görüntü vardı. Trabzonspor daha şanslıydı"

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a 2-0 yenilen Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, iyi mücadele ettiklerini ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final müsabakasının ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, iyi hazırlandıklarını belirterek, "İstemediğimiz bir sonuç oldu. İlk golü atan takımının kupayı kazanacağı bir görüntü vardı. Trabzonspor daha şanslıydı. İlk golden sonra savunmaya önem verdiler. Biz de girdiğimiz 1-2 pozisyonu değerlendirebilsek gidişat değişebilirdi. Futbolcularım iyi mücadele etti. Onları tebrik ediyorum. Trabzonspor'u da kupayı kazanmasından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağına yönelik iddialara ilişkin bir soru üzerine "Bu konu ile ilgili yeterince açıklama yaptım. Birkaç gün içinde gereken açıklamayı yapacağım. Arkadaşlar biraz daha sabretsin." diye konuştu.

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