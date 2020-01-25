YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kupaları Başkan Uysal verdi

Kupaları Başkan Uysal verdi

ANTALYA HABERLERİ  | 25.01.2020 10:52 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 16 yaş altı 64 sporcunun da mücadele ettiği 14’üncü Antalya Kış Briç Festivali’nde, Muratpaşa Belediyesi adına düzenlenen özel turnuvada dereceye giren sporculara kupalarını verdi.Antalya Briç Kulübü’nün Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştirdiği Kış Briç Festivali Falcon Otel’de başladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 16 yaş altı 64 sporcunun da mücadele ettiği 14’üncü Antalya Kış Briç Festivali’nde, Muratpaşa Belediyesi adına düzenlenen özel turnuvada dereceye giren sporculara kupalarını verdi.
Antalya Briç Kulübü’nün Muratpaşa Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 14’üncüsünü gerçekleştirdiği Kış Briç Festivali Falcon Otel’de başladı. Turnuvaya Türkiye’nin farklı illerinden 258 sporcu katılırken, 16 yaş ve altı 64 briç sporcusu da festival kapsamında düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda mücadele ediyor. Festival, pazar günü oynanacak final karşılamalarıyla sona erecek.
Başkan Uysal, son derece çekişmeli maçların yaşandığı festivale konuk olarak, Muratpaşa Belediyesi adına özel düzenlenen turnuvada dereceye giren sporculara kupalarını takdim etti. Briç tutkunlarını buluşturan festivalin 14’üncü yaşını kutluyor olmasının çok değerli olduğunu dile getiren Başkan Uysal, briçin her şeyden önce bir zihin sporu olduğunu söyledi.
Bu anlamda zihin sağlığı için briçin yapılabilecek spor dalları arasında önde geldiğini belirten Başkan Uysal, “Bu festivalde özellikle 16 yaş ve altı sporcularımızın mücadele ediyor olmasının altını çizmemiz gerektiğini düşünüyorum. 10 yaşından başlayarak çocukların briç öğrenmesi, gelişimleri için olumlu sonuçlar ortaya çıkartıyor. Çocuklarımızın bu zihin sporunu öğrenmesi, analitik ve çok yönlü düşünme, konsantrasyon, planlı olma gibi özelliklerini geliştirecektir” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
ALTİD Başkanı Sili: "Alanya’ya 2019’da 15 bin lisanslı sporcu geldi"ALTİD Başkanı Sili: "Alanya’ya 2019’da 15 bin lisanslı sporcu geldi"
AK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan, Konyaaltı Sahili açıklamasıAK Parti Antalya İl Başkanı Taş’tan, Konyaaltı Sahili açıklaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Deniz suyu 30 metre çekildi

Deniz suyu 30 metre çekildi

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

Depremde cami minaresi yıkıldı

Depremde cami minaresi yıkıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Kartal’da Atatürk’ün hayatı, ’Vasiyet’ adlı tek kişilik gösteriyle anlatıldı

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Yarıyıl tatilinde eğitime ara vermeyen öğrenciler sinema ile ödüllendirildi

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'daki çalışmalara destek vermek için yola çıktı

Tokat AFAD ekipleri, Elazığ'daki çalışmalara destek vermek için yola çıktı

Antalya Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:35
Sabah
07:58
Öğle
13:14
İkindi
15:57
Akşam
18:21
Yatsı
19:38

Antalya Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Bengi Eczanesi
Muratpasa
Demet Eczanesi
Muratpasa
İlknur Eczanesi
Muratpasa
Sedir Eczanesi
Muratpasa
Şirinyalı Eczanesi
Muratpasa
Yıldırım Eczanesi
Muratpasa
Erçin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Alanya’da Sebze Yüklü Tır Devrildi

Alanya’da Sebze Yüklü Tır Devrildi

CNC Teknolojisi Ve Makinelerinin Kullanımı Öğretimi Projesi

CNC Teknolojisi Ve Makinelerinin Kullanımı Öğretimi Projesi

Korkuteli Adliyesi'nde Veda Gecesi

Korkuteli Adliyesi'nde Veda Gecesi

Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta

Manavgat’ta ilk çocuk dişhekimi Dişpark’ta

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.