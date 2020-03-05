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Kupalarını Mehmetçiğe armağan ettiler

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.03.2020 12:59 | Son Güncelleme

Antalya Cup 2020’den ikinci olarak kupayla dönen Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün minik sporcuları, kazandıkları kupayı İdlip’te mücadele veren Türk askerine armağan ettiler.Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü U12 Futbol Takımı, özel davetli olarak katıldıkları Hitsporder Büyük Antalya Cup 2020’den de kupayla döndü.

Antalya Cup 2020’den ikinci olarak kupayla dönen Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün minik sporcuları, kazandıkları kupayı İdlip’te mücadele veren Türk askerine armağan ettiler.
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü U12 Futbol Takımı, özel davetli olarak katıldıkları Hitsporder Büyük Antalya Cup 2020’den de kupayla döndü. Geçen sezonu üç kupayla kapatan bu sene de iki kupayı kaldırarak toplamda iki senede 5 kupayı kazanma başarısı gösteren U12 Futbol Takımı, Hitsporder Büyük Antalya Cup 2020’de adından söz ettirmeyi başardı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 32 takımın katıldığı turnuvada Antrenör Hamza Alyılmaz ile birlikte önce kendi grubundan çıkan U12 takımı, daha sonra da final grubunu ikinci olarak tamamladı ve gümüş kupayı kaldırmayı başardı.
Final maçından attıkları gol sonrasında tribünlere koşan ve asker selamı veren minik sporcular, turnuva sonrasında da kazandıkları kupayı İdlip’te şehit olan ve hala teröristlerle mücadele eden Mehmetçiklere armağan ettiklerini açıkladı. Başkan Şener Söğüt’te telefonla minik sporcuları tebrik etti, başarılarıyla gurur duyduğunu belirtti.

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