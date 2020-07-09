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Küplüpınar’a kur’an kursu ve hizmet binası

BURSA HABERLERİ  | 09.07.2020 15:09 | Son Güncelleme

Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi’nde yer alan Hacı Halit Camii’ne içerisinde kur’an kursu, abdesthane ve tuvaletlerin yer alacağı ek hizmet binası kazandırıyor.Osmangazi Belediyesi, manevi değerlerinin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlerini sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, Küplüpınar Mahallesi’nde yer alan Hacı Halit Camii’ne içerisinde kur’an kursu, abdesthane ve tuvaletlerin yer alacağı ek hizmet binası kazandırıyor.
Osmangazi Belediyesi, manevi değerlerinin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlerini sürdürüyor. İlçedeki birçok caminin dış cephe yenilemesi, çevre düzenlemesi, bakım, onarım ve temizlik gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Osmangazi Belediyesi, aynı zamanda tarihi camileri de restorasyonlarla yeniliyor. Bursa’nın manevi mirası içerisinde önemli bir yere sahip olan camiler, cephe yenileme, şadırvan, abdesthane, sosyal alanları, çevresinin açılarak genişletilmesi gibi birçok hizmet ile hak ettiği değere kavuşuyor.
Küplüpınar Mahallesi’ndeki Hacı Halit Camii’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, bölge halkı için çok önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Dündar, “Hacı Halit Camii, bu mahallemizin kuruluşunda yapılan camilerden. Caminin çevresi, hızlı gelişim ile birlikte buradaki ihtiyacı karşılamayacak noktaya gelmişti. Mahalle sakinlerimiz ve cemaatimiz, buranın yeniden düzenlenmesini talep etti. Biz de cami avlusu, çevre düzenlemesi, hizmet binası ile birlikte abdest alma yerlerinin yanı sıra şadırvan, idari bina ve kur’an Kursu olarak kullanılacak bir bina inşa ediyoruz. Küplüpınar Mahalle’mize hayırlı olsun” dedi.

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