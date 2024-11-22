SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktöründen olay tepki! O anlar sosyal medyada gündem oldu...

Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktöründen olay tepki! O anlar sosyal medyada gündem oldu...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.11.2024 14:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın, UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme Play-Off Turu’ndaki rakibi Macaristan oldu. A Milli Takımımız ile eşleştikten sonra Macaristan teknik direktörü Marco Rossi'nin tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktöründen olay tepki! O anlar sosyal medyada gündem oldu...

UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

RAKİBİMİZ MACARİSTAN OLDU

Screenshot_3

Ay-yıldızlıların Play-Off Turu’ndaki rakibi Macaristan oldu. Play-Off maçları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında üstünlük kuran taraf adını UEFA Uluslar A Ligi’ne yazdıracak. UEFA Uluslar Ligi’nde bir sonraki turnuva 2026 yılının sonbahar mevsiminde başlayacak.

Eşleşmedeki ilk maç 20 Mart Perşembe günü Türkiye’de oynanacak. Rövanş mücadele ise 23 Mart Pazar günü deplasmanda olacak.

MACARİSTAN HOCASINDAN İLGİNÇ TEPKİ

Screenshot_1

A Milli Takımımız ile eşleştikten sonra Macaristan teknik direktörü Marco Rossi'nin yüzünün aniden düştüğü görüldü. Kameralar kendini çekmeye başladığı anda gülen Rossi, Türkiye'nin adını gördüğü an suratı düştü. Torbadan gelecek en zor rakipler olarak Türkiye ve Avusturya gösteriliyordu.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Türkiye milli takım tepki
En Çok Okunan Haberler
Dipten aldı, ülkesini bir ayda zengin etti

Dipten aldı, ülkesini bir ayda zengin etti

Uygunsuz park için kaldırdığı silecek hapis cezası getirdi

Uygunsuz park için kaldırdığı silecek hapis cezası getirdi

Ali Koç'tan flaş açıklamalar! ''Çok doluyum" diyerek taraftara seslendi

Ali Koç'tan flaş açıklamalar! ''Çok doluyum" diyerek taraftara seslendi

Fenerbahçe'ye yapılan teklif kabul edilirse Türk futbol tarihine geçecek! Suudi Arabistan kulübü En-Nesyri için niyeti öyle böyle bozmadı...

Fenerbahçe'ye yapılan teklif kabul edilirse Türk futbol tarihine geçecek! Suudi Arabistan kulübü En-Nesyri için niyeti öyle böyle bozmadı...

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Galatasaray işi biraz abarttı! Forvete Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi geliyor! Manchester United ile masaya oturdular...

Galatasaray işi biraz abarttı! Forvete Osimhen'i bile gölgede bırakacak transfer hamlesi geliyor! Manchester United ile masaya oturdular...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.