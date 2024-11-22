Kura çekiminde Türkiye'nin çıktığını gören Macaristan teknik direktöründen olay tepki! O anlar sosyal medyada gündem oldu...

UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi.

RAKİBİMİZ MACARİSTAN OLDU

Ay-yıldızlıların Play-Off Turu’ndaki rakibi Macaristan oldu. Play-Off maçları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında üstünlük kuran taraf adını UEFA Uluslar A Ligi’ne yazdıracak. UEFA Uluslar Ligi’nde bir sonraki turnuva 2026 yılının sonbahar mevsiminde başlayacak.

Eşleşmedeki ilk maç 20 Mart Perşembe günü Türkiye’de oynanacak. Rövanş mücadele ise 23 Mart Pazar günü deplasmanda olacak.

MACARİSTAN HOCASINDAN İLGİNÇ TEPKİ

A Milli Takımımız ile eşleştikten sonra Macaristan teknik direktörü Marco Rossi'nin yüzünün aniden düştüğü görüldü. Kameralar kendini çekmeye başladığı anda gülen Rossi, Türkiye'nin adını gördüğü an suratı düştü. Torbadan gelecek en zor rakipler olarak Türkiye ve Avusturya gösteriliyordu.