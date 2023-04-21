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Kuralları hiçe sayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

21.04.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da ehliyetsiz olarak kullandığı motosikletin plakasını maskelerle kapatıp trafikte ilerlerken polise yakalanan şahıs ve motosiklet sahibine yaklaşık 24 bin 500 TL para cezası kesildi.

Kuralları hiçe sayan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı

Kesilen cezanın neredeyse motosikleti fiyatı kadar olduğu öğrenildi.
Olay, Bolvadin ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde bir şahsın plakasını maske ile kapattığı motosiklet ile gezerek çevreyi rahatsız ettiği bilgisini alan polis ekipleri bölgede inceleme yaptı. Kısa bir arama çalışması sonrası ekipler motosiklet sürücüsünü yakaladı. Ardından evrak kontrolü yapan ekipler sürücünü ehliyetinin olmadığını ve plakasının da ihbarda belirtildiği gibi maske ile kapatıldığını tespit etti.

Polis ekipleri ardından M.Ç., isimli sürücüye plakayı kapatmaktan 1671, far yanmamasından 436, abart egzoz kullanmaktan 4064 ve ehliyetsiz araç sürmekten 8190 TL para cezası kesti.
Ekipler ayrıca motosikleti ruhsat sahibine ise ehliyetsiz birine araç vermekten 8190, muayenesiz araç kullanmaktan ise 951 TL para cezası uyguladı. Sürücü ve araç sahibine yaklaşık 25 bin TL para cezası kesildi. Sürücü ve plakası kapalı motosiklet Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü .

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