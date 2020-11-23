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Kur’an Kursu öğreticilerine afet eğitimi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 23.11.2020 10:35 | Son Güncelleme

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünce eğitmenlerince Tekirdağ İl Müftülüğü Kur’an-I Kerim Kursu Öğreticilerine uzaktan afet eğitimi verildi.AFET VE acil Durum (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenlerince Tekirdağ İl Müftülüğü Kur’an-I Kerim Kursu Öğreticilerine uzaktan eğitim video konferans sistemi üzerinden afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Kur’an Kursu öğreticilerine afet eğitimi

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünce eğitmenlerince Tekirdağ İl Müftülüğü Kur’an-I Kerim Kursu Öğreticilerine uzaktan afet eğitimi verildi.
AFET VE acil Durum (AFAD) Tekirdağ İl Müdürlüğü eğitmenlerince Tekirdağ İl Müftülüğü Kur’an-I Kerim Kursu Öğreticilerine uzaktan eğitim video konferans sistemi üzerinden afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Tekirdağ İl Müftülüğü toplantı salonunda verilen eğitimde katılımcılara; İlk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitimler sonucunda Tekirdağ İl Müftülüğü Kuran Kursu Öğreticileri olası afetlere karşı daha hazırlıklı ve bilinçli hale geldi.

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