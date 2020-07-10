YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Kurban Bayramı öncesi Ağrı'dan yurdun batısındaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

Kurban Bayramı öncesi Ağrı'dan yurdun batısındaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

AĞRI HABERLERİ  | 10.07.2020 13:41 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı öncesi Ağrı'dan yurdun batısındaki illere kurbanlık sevkiyatı başladı

Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı açısından önde gelen illerinden Ağrı'da, Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık hayvan sevkıyatı başladı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Ağrı'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarında yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskelerini takarak, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına gelen besiciler ile vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Yoğunluğun her geçen gün giderek arttığı pazarda, kurbanlık hayvan satın alan besiciler ise işlemlerinin ardından, batı illerine kurbanlık hayvan götürüyor.

Hayvan sevkıyatının devam ettiği kentte, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri de gerekli denetimlerini sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Alıştıra alıştıra geliyor fotoğraflar' 'Alıştıra alıştıra geliyor fotoğraflar'
PARTNER Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı Gören photoshop sandı! Çatıdan böyle sarktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Haziran ayının en sıcak yeri Kozan

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Manyas’ta anız yangını korkuttu

Hızlı meclis

Hızlı meclis

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Vali Şıldak Edremit’te daire amirleri ile bir araya geldi

Ağrı Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
02:51
Sabah
04:42
Öğle
12:18
İkindi
16:14
Akşam
19:45
Yatsı
21:27

Ağrı Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Mızrak Eczanesı Eczanesi
Merkez
Yeni Arı Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Yeni Melek Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Damla Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Suriyeli kadının cenazesi, Ağrı Belediyesine ait cenaze aracı ile vatanına gönderildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Ağrı'da tandıra düşen minik Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

Ağrı'da tandıra düşen minik Ayşegül yaşam mücadelesini kaybetti

Dedeli Sebahattin Yıldız Ortaokulu’nda Tübitak Bilim Fuarı

Dedeli Sebahattin Yıldız Ortaokulu’nda Tübitak Bilim Fuarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.