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Kurban Bayramı öncesi bıçaklar tek tek bilenme işleminden geçiyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 24.07.2020 15:29 | Son Güncelleme

Her sene olduğu gibi bu yıl da bıçak bileme ustaları yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun günler yaşıyor.Denizli’nin Çameli ilçesinde 20 yıldır bıçak bileyen Ahmet Usta, Çin malı bıçakların gösterişli ama bir o kadar da kalitesi olduğunu ve bayram öncesi vatandaşların bu duruma dikkat etmesi gerektiğini söyledi.Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Denizli’de vatandaşlar, kesim için yeni bıçak almayı tercih ederken, yıllardır vazgeçemedikleri bıçaklarını ise bilemeyi tercih ediyor.

Her sene olduğu gibi bu yıl da bıçak bileme ustaları yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun günler yaşıyor.
Denizli’nin Çameli ilçesinde 20 yıldır bıçak bileyen Ahmet Usta, Çin malı bıçakların gösterişli ama bir o kadar da kalitesi olduğunu ve bayram öncesi vatandaşların bu duruma dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte Denizli’de vatandaşlar, kesim için yeni bıçak almayı tercih ederken, yıllardır vazgeçemedikleri bıçaklarını ise bilemeyi tercih ediyor. Eski bıçaklarını keskinleştirmek isteyen vatandaşlar bıçakçıların yolunu tutuyor. Bıçak bileme ustaları ise vatandaşların bıçaklarını yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Çameli ilçesinde Cuma günü olması sebebi ile kurulan pazar içerisinde vatandaşlar bıçaklarının bilenmesi için bekliyor. 20 yıllık bileme ustası olan Ahmet Usta, “Kurban’ın Bayramının şartlarından biride kesim için bıçağın keskin olması şart ve bıçak seçiminde bıçağın kalitesi ile satın alınan yer önemlidir. Çin malı bıçaklar gösterişli ama bir o kadar da kalitesizdir ve vatandaşlar gösterişine aldanarak satın alıyorlar. Bu yüzden sıkıntılar yaşanıyor, vatandaşlarımız bunlara dikkat etmeli” dedi.

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