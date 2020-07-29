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Kurban Bayramı öncesi terminallerde sıkı çalışma

MANİSA HABERLERİ  | 29.07.2020 12:21 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki tüm terminallerde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarını yoğunlaştırdı.Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarını titizlikle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yoğun hareketliliğin yaşanacağı Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerine yönelik bir uygulama gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde il genelindeki tüm terminallerde temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarını yoğunlaştırdı.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında temizlik ve hijyen çalışmalarını titizlikle sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yoğun hareketliliğin yaşanacağı Kurban Bayramı öncesinde otobüs terminallerine yönelik bir uygulama gerçekleştirdi. İl genelindeki terminallerin tümünde çalışan ekipler; oturma grupları, tuvaletler, idari ofisler, kantin ve kafeteryalar, bilet satış ofisleri ve yürüyüş alanları temizlenerek, ilaçlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan bilgilendirmede, Kurban Bayramı öncesinde halkın yoğun olarak kullanacağı ortak kullanım alanlarına yönelik temizlik ve hijyen çalışmalarının sürdürüleceği aktarıldı.

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