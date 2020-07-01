YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Kurban Bayramı öncesinde İl Müdürü Akar’dan Hayvan Pazarına ziyaret

Kurban Bayramı öncesinde İl Müdürü Akar’dan Hayvan Pazarına ziyaret

ERZURUM HABERLERİ  | 01.07.2020 09:22 | Son Güncelleme

Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, Kurban bayramı öncesinde bölgenin hayvan ihtiyacını karşılayan ve bölge ekonomisinin can damarı diye tabir edilen canlı hayvan pazarı esnafını DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ile birlikte ziyaret etti.Hayvan pazarında Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Hayvan pazarlarına giren vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, maske kullanımının sağlanması, el dezenfektan uygulamalarının yapılması ayrıca pazara alınacak hayvan gruplarının belirli sayıda olması ve padoklara göre belirlenen kapasite kullanımının yapılması gibi konularında incelemelerde bulunan Akar, bu kapsamda yapılacak faaliyetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, Kurban bayramı öncesinde bölgenin hayvan ihtiyacını karşılayan ve bölge ekonomisinin can damarı diye tabir edilen canlı hayvan pazarı esnafını DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ile birlikte ziyaret etti.
Hayvan pazarında Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında Hayvan pazarlarına giren vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, maske kullanımının sağlanması, el dezenfektan uygulamalarının yapılması ayrıca pazara alınacak hayvan gruplarının belirli sayıda olması ve padoklara göre belirlenen kapasite kullanımının yapılması gibi konularında incelemelerde bulunan Akar, bu kapsamda yapılacak faaliyetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler Yüz binlercesi bir arada! Saros Körfezi'ni istila ettiler
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 1 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:49
Sabah
04:43
Öğle
12:24
İkindi
16:21
Akşam
19:54
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Çarşamba

Pelin Eczanesi
Palandoken
Tuğra Eczanesi
Yakutiye
Merkez Eczanesi
Yakutiye
Şenol Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Erzurumspor-Eskişehirspor maçında görevli personele Covid-19 testi yapıldı

Erzurumspor-Eskişehirspor maçında görevli personele Covid-19 testi yapıldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Atatürk Üniversitesi bir ilki daha gerçekleştirdi

Atatürk Üniversitesi bir ilki daha gerçekleştirdi

40 yaş ve üzerinde aşılama denemeyin

40 yaş ve üzerinde aşılama denemeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.