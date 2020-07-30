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Kurban Bayramı’na son bir gün kala bıçak bileme ustaları yoğun mesai yapıyor

AĞRI HABERLERİ  | 30.07.2020 16:46 | Son Güncelleme

Ağrı’da Kurban Bayramı’na son bir gün kala bıçak bileme ustaları bileme işlerine devam ediyor.Bayram şekerini ve kurbanlığını alan Ağrılı vatandaşlar son olarak kurban kesiminde kullanacakları bıçakları bilemek için bıçak ustalarının yolunu tutuyor.

Ağrı’da Kurban Bayramı’na son bir gün kala bıçak bileme ustaları bileme işlerine devam ediyor.
Bayram şekerini ve kurbanlığını alan Ağrılı vatandaşlar son olarak kurban kesiminde kullanacakları bıçakları bilemek için bıçak ustalarının yolunu tutuyor. Vatandaşlar, kesecekleri kurbanların kesim anında daha az acı çekmesini sağlamak için bıçaklarını bıçak ustalarına biletiyor.
Bayrama son bir gün kala bıçaklarını bilemek isteyen müşterilerinin taleplerine yetişmekte güçlük çektiklerini dile getiren Ağrılı bıçak ustası Gökhan Kahraman, “Baya bir yoğunluk var. Kurban günü sıkıntı yaşamak istemeyen vatandaşlar şimdiden tedbirlerini alıyor. Kurban kesenlerin dikkat etmesini istiyorum. Kurban keserken insanların profesyonel kişilerden yardım alması gerekiyor. Kesim işlemleri 5 veya 10 dakika geç olsun ama kazasız olsun.” ifadelerini kullandı.
Kurban Bayramı için bütün hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden müşterilerden Berat Sayar ise , geriye kalan bıçak bileme işlemlerini de hallettikten sonra Kurban Bayramı’na hazır olacaklarını söyledi.

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