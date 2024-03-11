YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Kurban Bayramı'nda hisse yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

Kurban Bayramı'nda hisse yerine bozuk et ve salam dağıttıkları iddia edilen sanıklar yargılanıyor

AA AA
11.03.2024 14:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, geçen yıl Kurban Bayramı'nda işlettikleri et restoranından büyükbaş kurban hissesi alanlara bozuk kıyma ve et ile salam dağıtıldığı iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılandığı dava, müştekilerin dinlenmesiyle devam etti.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 bin 660'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar Ali A, oğlu Enes A, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Ali A'nın kızı tutuksuz sanık Merve A. ise duruşmaya SEGBİS'le bağlandı.

Duruşmada dinlenen bazı müştekiler, işletmeye ait kurban ilanını nerede gördüklerini ve sonrasında ödemeyi nasıl yaptıkların anlattı.

Davacıların beyanlarına karşı diyecekleri sorulan Ali A, hisselerin bir kısmını temin etmesi için Ankara'da bir işletmeyle anlaştıklarını anımsatarak, sonrasında müştekilerle beraber kendilerinin de mağdur olduğunu ifade etti.

Sanık Enes A. ise babasının Ankara'daki işletme ile hisse başına 5 bin 700 liraya anlaştığını, bu hisseleri ise 6 bin 800-7 bin 100 lira karşılığında müşterilere sattıklarını anlattı.

Hisse başı ortalama 1000 lira kar marjı bulunduğunu aktaran sanık, ancak yaşananlar nedeniyle 20 milyon lira zarar ettiklerini belirterek, "Bu olayda 1 kuruş maddi menfaatim olmamıştır. Paramı, işlerimi kaybettim. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Olayla ilgisi olmadığını ileri süren Merve A. ise bazı müştekilerin yaşananları yanlış hatırladığını ve babasına yardım etmek için süreli olarak işletmeye geldiğini birçok müşteriye bunu söylediğini ifade etti.

Ankara'daki işletme sahiplerinin tanık olarak dinlenmesine ve sanıkların tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Osmangazi ilçesinde geçen yıl, bir et restoranından büyükbaş kurban hissesi alan kişilere et yerine salam sosis dağıtıldığı, paketlenmiş kıyma ve vakumlanmış etlerin bozuk çıktığı iddiası üzerine vatandaşlar ile firma sahipleri arasında tartışma çıkmıştı.

Şikayet üzerine işletmeye giden İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, restoran ve soğuk hava deposunda yaptıkları incelemede, paketlerdeki ürünlerde içerik bilgisi, üretim ve paketlenme yeri, fatura ve taşıma belgesi gibi bilgilerin bulunmaması üzerine 3 ton 800 kilogram ete el koyarak imha etmişti.

Gözaltına alınan işletme sahibi baba ve oğlu çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede 366 kişinin müşteki olarak yer almış, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek kurban hisse satışı adı altında her bir davacıdan 7 bin 100 lirayı bir bölümünü elden, kalanının bir kısmını kredi kartı kullanılmak suretiyle, bir kısmını da sanık Enes A'nın hesabına göndermek suretiyle toplamda 2 milyon 598 bin 600 lira menfaat temin ettikleri belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kontrolden çıkan kamyonet refüje çıktı: 3 yaralıKontrolden çıkan kamyonet refüje çıktı: 3 yaralı
Afyonkarahisar’da ‘sabah namazı’ buluşmaları sürüyorAfyonkarahisar’da ‘sabah namazı’ buluşmaları sürüyor
En uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sahillerde bekliyorEn uzun orucun tutulduğu kentlerden Sinop'ta, vatandaşlar iftar saatini sahillerde bekliyor
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı dava hisse salam

Bursa Namaz Vakitleri 11 Mart Pazartesi

İmsak
05:51
Sabah
07:15
Öğle
13:19
İkindi
16:36
Akşam
19:13
Yatsı
20:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler11 Mart Pazartesi

İksir eczanesi
Yildirim
Yiğitler eczanesi
Kestel
Seda eczanesi
Gemlik
Çağlayan eczanesi
Osmangazi
Hülya eczanesi
Inegol
Gamze eczanesi
Inegol
Şifa eczanesi
Keles
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.