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Kurban kesim sıralaması belli oldu

BİLECİK HABERLERİ  | 24.07.2020 13:34 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan mezbahada Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde bulunan mezbahada Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Kura çekimi ile kurban kesme sıraları da belli oldu.
Her yıl kurban bayramında vatandaşların büyük ilgi gösterdiği belediye mezbahaneleri bu yıl Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle daha bir titizlikle Kurban Bayramına hazırlanıyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, kurban kesme bedeli olarak bu yıl belediye encümeninin aldığı karar gereği büyükbaş hayvan kesimi 300 TL ve buzhane hizmeti ise hayvan başına 50 TL olarak belirlendi söyledi. Tekin, "Herhangi bir kontenjan ayrılmadan parasını yatıranlar arasında dün Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi çok amaçlı salonda kura çekimi gerçekleştirilmesi ile birlikte kurban kesim sıraları da belli oldu.Kurbanlıkların kesimi, bayram namazı sonrası başlayıp aynı gün akşam saatlerinde tamamlanması bekleniyor. Talep olması halinde bayramın 2’inci günüde mezbahanede kesim yapılacak.

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