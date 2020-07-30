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Kurban kesim yerleri dezenfekte edildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.07.2020 11:32 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Kurban Bayramı süresince herhangi bir temizlik ve hijyen sorununun yaşanmaması için ilçenin dört bir tarafında temizlik ve hijyen çalışması yürüten belediye ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle bayram boyunca çalışmalarını aralıksız devam ettirecek.Şehitkamil Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı öncesi aldığı tedbirlerle huzurlu bir bayram yaşanması için yoğun mesai yapıyor.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde Kurban Bayramı süresince herhangi bir temizlik ve hijyen sorununun yaşanmaması için ilçenin dört bir tarafında temizlik ve hijyen çalışması yürüten belediye ekipleri, korona virüs salgını nedeniyle bayram boyunca çalışmalarını aralıksız devam ettirecek.
Şehitkamil Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle Kurban Bayramı öncesi aldığı tedbirlerle huzurlu bir bayram yaşanması için yoğun mesai yapıyor. 2 yıkama aracı, 2 süpürge ve 2 dezenfekte aracıyla birlikte çalışma yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir temizlik çalışması yürüttü. Hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmelerini sağlamak adına çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ekipler kurban kesim alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Değirmiçem Mahalle Muhtarı Oya Yazgan, “Malum, pandemi nedeniyle Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın tedbirlere uymalarını önemle rica ediyoruz. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz de bayram öncesi tüm tedbirleri alarak, vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik ortamda kurban ibadetlerini gerçekleştirmeleri adına kurban kesim yerlerine de yıkama, temizlik, ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirdi. Mahallede bulunan çöp konteynerleri temizleniyor, dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımız, nezih ve temiz bir ortamda kurbanlarını kesecekler. Bunun yanı sıra yine belediyemiz tarafından muhtarlığımıza verilen kurban poşetleri de tarafımızca vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Kurban poşetlerinden almak isteyen vatandaşlarımızı muhtarlığımıza bekliyoruz. Şehitkamil Belediyemize yapmış oldukları her türlü hizmetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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