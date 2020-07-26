YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kurban kesim yerleri personel eğtimleri tamamlandı

Kurban kesim yerleri personel eğtimleri tamamlandı

ANTALYA HABERLERİ  | 26.07.2020 10:57 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ilçede belirlenen 7 kurban kesim yerinde görev alacak personele yönelik eğitimlerini tamamladı.

Kurban kesim yerleri personel eğtimleri tamamlandı

Muratpaşa Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, ilçede belirlenen 7 kurban kesim yerinde görev alacak personele yönelik eğitimlerini tamamladı. 20 saatlik kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursunu tamamlayan personele covid-19 pandemisi dolayasıyla dikkat etmeleri gereken konular da anlatıldı.
Muratpaşa Belediyesi, 31 Temmuz Cuma günün başlayacak Kurban Bayramı hazırlıklarını sürdürüyor. İlçede Bayandır ve Ermenek mahallelerinde oluşturulan kurban kesim yerlerine kontrollerin ardından kurbanlık hayvan girişleri başlarken diğer yandan 7 mahallede hizmet verecek kurban kesim yerlerinde görev alacak personelin eğitimleri de tamamlandı.
Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’yle birlikte düzenlenen 20 saatlik kursta, personele dini vecibelere ve hijyen kurallarına uygun kurbanın nasıl kesileceği konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi. Eğitimlerde, covid-19 pandemisi dolayasıyla dikkat edilmesi gereken noktalar da tek tek anlatıldı.
Kursu tamamlayan personel sertifikalarını alırken Muratpaşa Belediyesi’nin 7 kurban kesim yerinde bu bayramda 60 personel görev alacak. Aynı zamanda kurban satış yeri olan Bayındır ve Ermenek mahallerindeki alanlarla birlikte Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Sigorta kapalı pazarında bayramın ilk iki günü, Güzeloba, Çağlayan, Konuksever, Yenigün mahalleleri kapalı pazar yerlerinde bayramın birinci günü vatandaşlar kurbanlarını, aldıkları randevuyla ücretsiz kestirebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalıUzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Maçın ardından

Maçın ardından

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Antalya Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:15
Sabah
05:51
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:17
Yatsı
21:46

Antalya Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Arat Eczanesi
Muratpasa
Atlas Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Geniş Eczanesi
Muratpasa
Hakan Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Nar Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

CK Enerji’den pandemi döneminde 4 hastaneye şarj istasyonu

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.