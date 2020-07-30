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Kurban satış ve kesim yerleri mercek altında

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 30.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

Kırklareli’de kurban öncesi faaliyete başlayan kurban satış yerleri ve kurban kesimi için hazırlıklarının tamamlayan kurban kesim yerlerinin denetimleri devam ediyor.Yapılan denetimlerde, satış yerlerinde bulunan kurbanlık hayvanların sağlık raporu, küpe ve pasaportlarını kontrol eden Kırklareli İl Müdürlüğü personelleri kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ kapsamında kesim ve satış yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler ve covid-19’e karşı alınması gereken önlemler hakkında yer sahiplerine de bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.Kurban Bayramın süresince kurbans atış yerleri ve kesim yerlerinin denetimi devam edecek.

Kırklareli’de kurban öncesi faaliyete başlayan kurban satış yerleri ve kurban kesimi için hazırlıklarının tamamlayan kurban kesim yerlerinin denetimleri devam ediyor.
Yapılan denetimlerde, satış yerlerinde bulunan kurbanlık hayvanların sağlık raporu, küpe ve pasaportlarını kontrol eden Kırklareli İl Müdürlüğü personelleri kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ kapsamında kesim ve satış yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler ve covid-19’e karşı alınması gereken önlemler hakkında yer sahiplerine de bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.
Kurban Bayramın süresince kurbans atış yerleri ve kesim yerlerinin denetimi devam edecek.

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Öğle
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İkindi
17:18
Akşam
20:39
Yatsı
22:19

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Sema Eczanesi
Merkez
Sokullu Eczanesi
Luleburgaz
Yaşar Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Mine Eczanesi
Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
B. Mandıra Eczanesi
Buyukmandira
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