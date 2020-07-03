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Kurban satış yerleri kurayla belirlendi

ANKARA HABERLERİ  | 03.07.2020 10:13 | Son Güncelleme

Mamak Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Mamak Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini kurayla belirledi.Mamak Pazaryeri’nde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, meclis üyeleri ve kurbanlık satıcıları katıldı.

Mamak Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, Mamak Ortaköy kurban alanında kuracağı kurban satış çadırlarının yerlerini kurayla belirledi.
Mamak Pazaryeri’nde gerçekleşen kura çekim törenine Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, meclis üyeleri ve kurbanlık satıcıları katıldı. Kurban alanına gelecek ve satış yapacak vatandaşlar arasında eşitlik sağlamak amacıyla kura çekiminin sonrasında 85 kurban satış çadırının yeri belli oldu. Kura çekim yöntemi ile kurban satışı için farklı illerden gelen vatandaşların hakkaniyetle kendi yerlerini kendilerinin belirlediğini kaydeden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Sarıgöl, satıcılara bereketli satışlar diledi.

Mamak Kurban Bayramı’na hazırlanıyor
Mamak Belediyesi her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu bayramda da tüm birimleriyle hazırlıklarını sürdürüyor. Fen İşleri, Zabıta, Veteriner ve Temizlik İşleri Müdürlüklerinden oluşacak ekiplerle kurban satışı yapan ve kurbanlık almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları giderilecek. Çadırlar arasında sosyal mesafe kuralları gereği birer metre boşluk bulunacak. Görevli ekipler bayram süresi boyunca da alanda görev yapacak.

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