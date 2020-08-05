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Kurban sonrası İzmit sokakları temizleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.08.2020 16:25 | Son Güncelleme

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı ve sonrasında İzmit’teki 102 mahallede kurban sonrası temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram sonrası temizlik ve bakım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı ve sonrasında İzmit’teki 102 mahallede kurban sonrası temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.
İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram sonrası temizlik ve bakım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların birçoğunun kurbanlarını yakın köylerde kesmesi, kırsal kesimde yoğunluğun artmasına neden olunca, ekipler köylere ilave çöp aracı çıkararak, olumsuzluklara anında müdahale etti. Serdar Mahallesi, Yenidoğan, Kuruçeşme, Perşembe Pazarı, Gündoğdu ve Yeşilova’da oluşturulan kesim alanlarındaki kurban atıkları devamlı olarak iş makineleri ile toplandı.
Ekipler ayrıca mahalle aralarında ve köylerde bulunan konteynerları kesim alanları ile birlikte dezenfekte aracı ile ilaçlayarak çalışmalarını sürdürüyor.
Özellikle kurban kesimi yapılan alanların çevrelerinde bulunan konteynerlerin dezenfekte edildiğini belirten temizlik işleri ekipleri, 10 Ağustos gününden itibaren tüm mahallelerde bulunan konteynerlerin ilaçlanacağını belirtti.

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