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Kurdukları dernekle köylerine yardımda bulundular

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.05.2020 11:15 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kurulan Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, kendi köyündeki 106 aileye gıda yardımında bulundu.Geçtiğimiz günlerde kurulan Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığına Salih Yıldırım seçildi.

Kurdukları dernekle köylerine yardımda bulundular

Adıyaman’da kurulan Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği, kendi köyündeki 106 aileye gıda yardımında bulundu.
Geçtiğimiz günlerde kurulan Turuş Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği’nin başkanlığına Salih Yıldırım seçildi. Dernek ilk icraatını da Ramazan ayında yaptı. Dernek Başkanı Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, köylerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi dağıttı.
Salih Yıldırım, ilk olarak köylerinde 106 adet Ramazan kolisi dağıttıklarını ancak dağıtımlarının Adıyaman merkez ve köylerde devam edeceğini, derneğin bu faaliyetine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Kurdukları dernekle köylerine yardımda bulundular

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