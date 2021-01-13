Küre Dağları'nda kardelenler karsız açtı

Soğuk kışları ve yoğun kar yağışıyla bilinen Küre Dağları'nda sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle kardelenler, bu yıl kar görmeden açtı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesindeki dağlık bölgelerde her yıl mart ayında karlar arasında açan kardelenler, bu sene hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle kara hasret kaldı.

İlçeye bağlı Aşıklı köyünde yaşayan Yüksel Erdoğan, AA muhabirine, Küre Dağları'nda yer alan köylerinde kardelenlerin yoğun bir şekilde bulunan bir bitki türü olduğunu söyledi.

Kardelenlerin genelde bahar başında açtığını ancak bu yıl çok erken uyandığını anlatan Erdoğan, "Her sene mart ayının ortalarında kar içinden ince ince çıkardı. Çiçekleri beyaz olduğu için kardan ayırt etmek zor olurdu. Karlar eridikçe daha belirgin olurdu. Bu sene çok farklı oldu." dedi.

- "Kış yaz gibi geçiyor"

Kardelenlerin baharı hatırlattığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kardelenlerle birlikte baharın geldiğini anlardık. Yavaş yavaş diğer çiçekler de açardı. Bu sene kar yağmadı, kış olmadı. Kış yaz gibi geçiyor. Şu anda burada normalde 1 metre kar, havanın eksi 3-5 derece olması gerekiyor ama hava sıcaklığı 18 derecede. Bu sene havaların böyle gitmesi nedeniyle karsız kardelenler oldu. Hiç kar yağmadan kardelenler çiçek açtı."