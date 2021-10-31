Türkiye Kürek Federasyonu başkanlığına Erhan Ertürk seçildi.

Federasyonun 5. olağan genel kurul ve 7. olağan mali genel kurulu TZOB Otel'de yapıldı. Genel kurulda bütçe ve denetim raporlarının ibra edilmesinin ardından geçilen seçimde başkanlık için Erhan Ertürk ve Mustafa Alp yarıştı.

Genel kurulda 199 delegesinden 181’i oy kullanırken 114 oy alan Erhan Ertürk federasyonun yeni başkanı oldu. Mustafa Alp 59 aldı, 8 oy da geçersiz sayıldı.

Ertürk, başkan seçilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında "ayrımcılık" yapılmayacağını vurgulayarak, "Başarılarımıza başarı katmak için gece gündüz çalışacağız." dedi.

Erhan Ertürk başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

"Adem Tuncer, Nuri Topsakal, Murat Atay, Ozan Bayülken, Tolga Saygılı, Mehmet Mumcuoğlu, Cihan Ayger, Burak Demirsaran, Yalçın Özcan, Umur Demirez, Bülent Eren, Ümit Sönmez, Emre Düzgün, Mert Düşmez."

