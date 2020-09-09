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Kurra Hafız Selahattin Kıyıcı hayatını kaybetti

ERZURUM HABERLERİ  | 09.09.2020 17:06 | Son Güncelleme

Solakzade müftü efendinin talebelerinden kurra hafız 100.Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekan emeklisi Prof.Dr Selahattin Kıyıcı hayatını kaybetti.Prof.Dr Selahattin Kıyıcı’nın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

Kurra Hafız Selahattin Kıyıcı hayatını kaybetti

Solakzade müftü efendinin talebelerinden kurra hafız 100.Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekan emeklisi Prof.Dr Selahattin Kıyıcı hayatını kaybetti.
Prof.Dr Selahattin Kıyıcı’nın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Kıyıcı’nın vefatının ardından 100.Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretim üyeniz Dr Öğr Ü Burhanettin Kıyıcı’nın babası, İlâhiyat fakültesi eski dekanlarından Prof.Dr Selahattin Kıyıcı’nın vefat haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Prof.Dr Selahattin Kıyıcı Kimdir?
İslam Hukuku Araştırmacısı. Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi(1976)mezunu. Doktorasını (1985)Atatürk Üniversitesi SBE de tamamladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi, İlâhiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. Makaleleri Y.Y.Ü İlâhiyat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi adli dergilerde yayımlandı. TDV İslam Ansiklopedisine maddeler yazarlığı yazdı. İslam Hukukunda Örf ve Adet(2. bas.2002)adlı bir kitabı vardır.

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