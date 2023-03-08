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Kurşun simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Kurşun elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

25.02.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oldukça eski dönemlerden beri kullanılagelen kurşun, insan hayatı için önemli elementlerdendir. Zehirli bir element olduğu için ise vücutta ciddi problemlere yol açabilir. Bu yüzden bazı sektörlerde kullanılması tehlikelidir. Ulaşılması, çıkarılması ve işlenmesi kolay olan kurşun, periyodik tabloda nerede olduğu merak edilen elementlerdendir. Peki kurşunun simgesi nedir?

Kurşun simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Kurşun elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Doğada serbest halde bulunan kurşun, orta derece aktif bir metaldir. Yapısından dolayı kolayca şekil alabilen bu elementin alaşımları çok sağlamdır. Bu nedenle pek çok endüstride ve alanda kurşun kullanılmaktadır. Kurşun elementinin periyodik tablodaki yeri araştırılmakta ve pek çok kişi bu elementin sembolünü öğrenmek istemektedir.

Kurşun simgesi nedir?

Pek çok medeniyetin kullandığı kurşun elementinin Latince ismi plumbum’dur. Bu kelimenin anlamı sıvı gümüştür. Elementler sembolleştirilirken Latince isimleri oldukça önemlidir. Buna göre bir sembol belirlenir. Bu nedenle kurşunun sembolü Pb’dir ve kısaca bu şekilde gösterilir. Doğada tek başına bulunmayan kurşun, kolayca şekil alabilen bir elementtir. Korozyona karşı dayanıklı olması ile öne çıkar. Ancak elektrik iletkenliği konusunda korozyona direnci kadar iyi değildir. Kurşun elementi özellikleri:

  • Atom numarası 82 ve atom kütlesi 207,19 g/mol'dür.
  • Erime noktası 327,5 °C ve kaynama noktası ise 1749 °C’dir.
  • Doğada 4 farklı kararlı izotopu bulunur.
  • Aside özellikle de sülfirik aside karşı oldukça dirençlidir. Bu sayede yapısı kolay kolay bozulmaz.
  • Sudan etkilenmeyen kurşun, kalsiyum ile bir araya geldiğinde dayanıklı bir alaşım oluşturur.
  • Ara geçiş metalidir ve karbon familyasının önemli üyelerindendir.
  • Mavimsi gümüş bir renge sahiptir. Havayla temas ettiğinde ise mat renk olur.
  • Yeryüzünde en çok bulunan 34. elementtir.
  • Doğada pek bulunmayan bir elementtir, bu nedenle pahalıdır.

Kurşun elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Pb simgesine sahip olan kurşun, periyodik cetvelde 6. satır 14. sütunda yer alır. Sütunda 4 – A grubundadır ve kararlı bir metaldir. Doğada katı halde bulunur. Kurşunun izotoplarının kütle numaraları ise 208, 206, 207 ve 204’tür.

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