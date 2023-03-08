Kurşun simgesi nedir, özellikleri nelerdir? Kurşun elementi periyodik tabloda nerede yer alır?

Doğada serbest halde bulunan kurşun, orta derece aktif bir metaldir. Yapısından dolayı kolayca şekil alabilen bu elementin alaşımları çok sağlamdır. Bu nedenle pek çok endüstride ve alanda kurşun kullanılmaktadır. Kurşun elementinin periyodik tablodaki yeri araştırılmakta ve pek çok kişi bu elementin sembolünü öğrenmek istemektedir.
Pek çok medeniyetin kullandığı kurşun elementinin Latince ismi plumbum’dur. Bu kelimenin anlamı sıvı gümüştür. Elementler sembolleştirilirken Latince isimleri oldukça önemlidir. Buna göre bir sembol belirlenir. Bu nedenle kurşunun sembolü Pb’dir ve kısaca bu şekilde gösterilir. Doğada tek başına bulunmayan kurşun, kolayca şekil alabilen bir elementtir. Korozyona karşı dayanıklı olması ile öne çıkar. Ancak elektrik iletkenliği konusunda korozyona direnci kadar iyi değildir. Kurşun elementi özellikleri:
Pb simgesine sahip olan kurşun, periyodik cetvelde 6. satır 14. sütunda yer alır. Sütunda 4 – A grubundadır ve kararlı bir metaldir. Doğada katı halde bulunur. Kurşunun izotoplarının kütle numaraları ise 208, 206, 207 ve 204’tür.