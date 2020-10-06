Kurşunlu Kaplıcaları, Güvenli Turizm Sertifikası aldı

Salihli Belediyesi’nin işletmelerinden olan Kurşunlu Kaplıcaları, TSE’den Güvenli Turizm Sertifikası aldı. Sertifika, Rentokil Türkiye Eğitim ve Danışmanlık Bölge Müdürü Azize Özkan Çelikdere tarafından Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ve Tesis Müdürü Ali Yıldırım’a verildi.

Salihli ilçe merkezine yakınlığı ve ormanla iç içe konumuyla şehrin stresi ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlere şifa kaynağı kaplıca sularıyla tedavi hizmeti sunarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan hastaların tedavi giderlerinin ödeneceği tesisler listesine giren Kurşunlu Kaplıcaları, TSE’den de Güvenli Turizm Sertifikası alarak yeni bir başarıya imza attı. Rentokil Çevre Sağlığı Danışmanlık firması işbirliğinde Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenli olarak ilaçlama, temizleme ve dezenfekte çalışmaları yapılan tesis, personelinin özverili ve yoğun çalışmaları sonrasında TSE’den Güvenli Turizm Sertifikası almaya hak kazandı.

Salihli Belediyesi tarafından uzun yıllardır işletilen Kurşunlu Kaplıcalarının binlerce yıldır şifa dağıttığını belirten Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, TSE onaylı Güvenli Turizm Sertifikası almaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Tesislerin korona virüs tedbirleri kapsamında her gün düzenli olarak temizlenerek dezenfekte edildiğini vurgulayan Durmaz, “Şifalı suları ve doğal güzelliği ile Kurşunlu Kaplıcaları, insanları hem tedavi ediyor hem de dinlendiriyor. Sadece yurt içinden değil yurt dışından da misafirlerimiz kaplıcamıza gelerek tedavi oluyorlar” dedi.



