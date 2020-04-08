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Kurtalan’da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

SİİRT HABERLERİ  | 08.04.2020 16:58 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Haşim Karaatay ve Gençlik Kolları üyeleri tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında tüm vatandaşların maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay harekete geçti.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Haşim Karaatay ve Gençlik Kolları üyeleri tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında tüm vatandaşların maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Haşim Karaatay harekete geçti. Esnafı tek tek gezen AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Karaatay. ücretsiz maske dağıttı. AK Parti İlçe Başkanı Haşim Karaatay, “Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Lütfen devlet büyüklerimizin uyarılarını dikkate alın, sosyal mesafe kuralına dikkat edelim ve maskesiz dışarı çıkmayın. Bu süreci sağlığımıza bir zeval gelmeden atlatmak için el ele vererek kurallara uymamız gerekmektedir" dedi.
Maskeleri alan vatandaşlar Karaatay’a teşekkür etti.

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Yıldız Eczanesi
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Yeni Eczanesi
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Yeni Şifa Eczanesi
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